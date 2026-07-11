San Luis ganó a la UC y la privó de un histórico récord

Futbol, San Luis vs Universidad Catolica Fecha 6, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica, Juan Francisco Rossel, durante el partido de la Copa Chile contra San Luis realizado en el Estadio Lucio Farina, en Quillota, Chile. 6/7/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

Los Cruzados en un polémico partido perdieron el invicto en la Copa Chile, donde Everton se les sumó como clasificado del grupo B a los octavos de final

San Luis de Quillota le ganó a la Universidad Católica como local y le arrebató la posibilidad de concretar un histórico récord de nueve triunfos en línea, en el cierre del grupo B de la Copa Chile.

Los Canarios llegaron aferrados a un milagro deportivo a este encuentro, porque además de imponerse a la UC, debían hacerlo por una diferencia de al menos tres goles, y que en el otro partido de esta zona, que se disputaba en el Luis Valenzuela Hermosilla, Deportes Copiapó y Everton empataran.

La escuadra de Humberto Suazo, fiel al estilo de su técnico, salió a jugársela con todo, y ya a los 8 el Vicente Bernedo se exigió al máximo para tirar la pelota al córner luego de un fuerte remate de Gael Acosta.

Esa acción de peligro fue sólo un aviso de lo que vendría a los 10 cuando la Católica reclamó un foul sobre su zaguero Nickolas Pino por parte del delantero Dieo González, que luego decretó la apertura de la cuenta.

Los Cruzados tuvieron la opción más clara del empate cuando Jimmy Martínez, previo al descanso remató encima del golero Fernando Abarzúa, y este contuvo cuando ya se coreaba la anotación.

En cuanto a las polémicas, los de la Franja reclamaron por un manotazo de Joel Torres sobre Juan Francisco Rossel, que debió ser expulsado, y terminó con el jugador universitario fuera del terreno de juego.

En el segundo tiempo. A los 57 , San Luis se ilusionó aún más con la clasificación cuando el tiro libre que ejecutó Sergio Vergara dio en la barrera, descolocó a Bernedo e infló las redes para sentenciar el 2-0 para los locales.

Los ánimos se fueron caldeando en la Católica ante los fallos arbitrales. Los reclamos aumentaron y a los 73' Justo Giani vio la tarjeta roja.

Al verse en superioridad numérica, San Luis fue en busca del tercer gol, que llegó a los 86' cuando Sebastián Parada quedó casi en solitario en el área y no tuvo dificultades para convertir el 3-0. Era el resultado que les daba la opción de clasificar, que se vio incrementado a los 94' con el gol de Danilo Catalán para el 4-0.

Lamentablemente para los quillotanos, y para festejos en Viña del Mar, Everton le ganó a Copiapó como visitante gracias al gol de Hugo Magallanes a los 64', que les permitió a los ruleteros sumarse a Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Chile.

San Luis: Fernando Abarzúa, Ignacio Meza, Mateo Guerra, Nicolás Muñoz, Vicente Durán, Danilo Catalán, Joel Torres (65 Gonzalo Bustos), Diego González (66 Facundo Juárez), Fabián Pastenes (75 Javier Castro), Gael Acosta (46 Pablo Millán), Sergio Vergara (66 Sebastián Parada). DT: Humberto Suazo.

Universidad Católica: Vicente Bernedo, Bernardo Cerezo, Daniel González, Eugenio Mena, Nickolas Pino (46 Agustín Farías), Cristián Cuevas (79 Alfred Canales), Fernando Zuqui (59 Matías Palavecino) , Jimmy Martínez, Martín Gómez, Juan Francisco Rossel (45 Diego Corral), Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Goles: 10 Diego González 1-0; 57 Sergio Vergara (TL) 2-0; 86 Sebastián Parada 3-0; 94 Danilo Catalán 4-0

Estadio: Lucio Fariña Fernández (4.122 espectadores)

Árbitro: Manuel Vergara

Expulsado: 73 Justo Giani (UC)