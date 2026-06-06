San Luis le da un nuevo golpe a San Marcos de Arica

Futbol, Santiago Wanderers vs San Luis Fecha 7, Liga de Ascenso 2026 El jugador de San Luis, Fabian Pastenes, izquierda, disputa el balon contra Axel Herrera de Santiago Wanderers durante un partido de la Liga de Ascenso, disputado en el estadio Elias - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El equipo quillotano está ahora en zona de liguilla.

San Marcos de Arica poco a poco se va alejando de las posiciones de privilegio en la Liga de Ascenso.

El equipo del norte perdió la fecha pasada su invicto y este viernes, en el inicio de la fecha 15 del torneo, volvió a caer, esta vez por 1-0 ante San Luis en Quillota.

El encuentro se definió con tanto de Fabián Pastenes (28') con un fuerte cabezazo para vencer al portero Benjamín Tapia.

Con esta victoria, el cuadro canario que dirige Humberto Suazo saltó del décimo al quinto puesto de la tabla de posiciones (23 puntos) quedando así por el momento en zona de liguilla.

San Marcos de Arica, en tanto, está en el tercer lugar con 25 unidades.

La fecha 15 de la Liga de Ascenso continúa este sábado con cuatro partidos: Puerto Montt-Cobreloa (12.30), Copiapó-Santiago Wanderers (12.30), Iquique-Recoleta (20.30) y Rangers-Santa Cruz (20.30).