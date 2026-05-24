San Marcos dejó al rojo la lucha por el Ascenso tras vencer a Puerto Montt

Futbol, San Marcos de Arica vs Cobreloa Semifinal Ida, Liga de primera B 2025. El jugador de San Marcos de Arica Ramon Fernandez, derecha, celebra tras marcar un gol contra Cobreloa durante un partido de la liga de primera B disputado en el estadio - ANDY MANZANARES/PHOTOSPORT

Santiago 25 May. (ATON) -

El cuadro ariqueño requirió de apenas un tiempo para doblegar al elenco sureño en calidad de visitante y se sumó Santiago Wanderers y Cobreloa en lo más alto del torneo.

La Liga de Ascenso quedó al rojo vivo después del cómodo triunfo de 2-0 de San Marcos en calidad de visitante frente a Deportes Puerto Montt, permitiéndole al cuadro nortino alcanzar a Santiago Wanderers y Cobreloa en la cima del torneo.

Apenas un tiempo requirió el conjunto ariqueño, único invicto del torneo, para doblegar a un elenco sureño que firmó su tercera derrota en los últimos cinco compromisos.

Boris Sagredo abrió la cuenta con un potente zurdazo que se coló en el ángulo (13'), mientras que Nahuel Donadell (34') le bajó la persiana al pleito con otro zapatazo que se metió en lo alto del arco defendido por Gonzalo Collao.

De esta manera, la escuadra santa trepó hasta el tercer puesto con los mismos 25 puntos de caturros y loínos. Por su parte, los Hijos del Temporal se mantuvieron quintos con 22 unidades.

El próximo sábado a las 15 horas, Deportes Puerto Montt enfrentará a Unión San Felipe. Ese mismo día a las 20:00, San Marcos se verá las caras con Deportes Temuco.