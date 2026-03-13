Santiago Morning oficializó a Esteban Paredes como su nuevo entrenador

Futbol, Santiago Morning vs Deportes Temuco. Fecha 22, campeonato Nacional Primera B 2024. El jugador de Santiago Morning ESteban Paredes, sonrie ante sel partido de primera B contra Deportes Temuco en el estadio Municipal de La Pintana. Santiago, - MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Santiago 13 Mar. (ATON) -

El histórico goleador del fútbol chileno vivirá su primera experiencia como técnico en la banca del cuadro bohemio de cara a la campaña en la Segunda División.

Ya es un hecho. Esteban Paredes vivirá su primera experiencia como entrenador, luego de ser oficializado como nuevo técnico de Santiago Morning.

El cuadro bohemio anunció al histórico goleador del fútbol chileno como su nuevo DT de cara a la campaña en la Segunda División.

"Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada", publicó el elenco metropolitano en redes sociales.

En el "Chaguito", Paredes estará acompañado de Leonardo Monje como ayudante técnico; Hernán Torres como preparador físico, y Cristian Limenza como preparador de arqueros.

Consignar que el año pasado el ex artillero protagonizó una polémica, debido a que acompañó varias veces al entrenador Cristian Febre e incluso fue denunciado por Cobreloa y Magallanes por entregar instrucciones al borde del terreno de juego. Esta situación casi le significa a Santiago Morning perder seis puntos, pero se salvó del castigo luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina desestimara la denuncia.