Santiago Wanderers puso en riesgo el liderato tras empatar con Unión Española

Futbol, Santiago Wanderers vs Union Espanola Fecha 14, Liga de Ascenso 2026, El jugador de Union Espanola, Milovan Celis, derecha, disputa el balon contra Pedro Navarro de Santiago Wanderers, durante un partido de la Liga de Ascenso, disputado en el - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

El conjunto porteño no logró dar vuelta el marcador ante el elenco hispano, cosechando una amarga igualdad que podría ser aprovechada por Cobreloa o San Marcos para arrebatarle la cima de la Liga de Ascenso.

En un reñido partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander con casi seis mil personas en las tribunas, Santiago Wanderers luchó para conseguir un trabajado empate a dos ante Unión Española que podría costarle el liderato de la Liga de Ascenso.

En una primera mitad muy friccionada y con escasas ocasiones de gol, la visita silenció el recinto de Playa Ancha cuando en el 37' el delantero Andrés Vilches recibió el balón cerca del área se acomodó para la derecha y sacó un disparo que superó la resistencia del portero, mientras lo locales se quedaron reclamando una falta.

Los dirigidos por Ronald Fuentes aprovecharon el envión anímico y aumentaron las cifras nuevamente gracias a un gol de "Andy", quien conectó con una especie de volea un centro desde la derecha, el balón dio un bote al césped y descolocó al guardameta que no pudo reaccionar (45').

Sin embargo, el Decano del fútbol chileno respondió de inmediato. Denilson San Martín desbordó por izquierdo y envió el balón para que Marcos Camarda (46') rematara de primera y estrechara las diferencias antes de irse al descanso.

Aunque la visita trató por todos los medios mantener la ventaja, sobre el final y poco después de un cabezazo de Sergio Felipe que pasó rozando el larguero (34'), Camarda se hizo presente nuevamente en el marcador empujando la pelota tras un rebote del arquero, sentenciando el empate a dos.

De esta manera, el conjunto porteño se mantuvo en la cima con 26 puntos, pero en el transcurso de la fecha podría ser superado tanto por San Marcos como por Cobreloa, ambos con 25 unidades. El elenco hispano, en cambio, subió al sexto puesto con 21 positivos.

El próximo sábado a las 12:30 horas, Santiago Wanderers visitará a Deportes Copiapó, mientras que Unión Española deberá esperar hasta el lunes ocho para recibir a Unión San Felipe desde las 19:30.