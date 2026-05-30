Santiago Wanderers rescató un empate agónico ante Unión Española

Futbol, Santiago Wanderers vs Union Espanola Fecha 14, Liga de Ascenso 2026, El jugador de Union Espanola, Andres Vilches celebra tras marcar un gol contra Santiago Wanderers, durante un partido de la Liga de Ascenso, disputado en el estadio Elias - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

El equipo porteño estuvo dos goles abajo en Playa Ancha pero reaccionó y logró mantenerse como líder de la Liga de Ascenso.

Santiago Wanderers tuvo que luchar desde atrás ante Unión Española, pero logró el objetivo: mantenerse por ahora como líder de la Liga de Ascenso tras empatar 2-2 ante Unión Española en el estadio Elías Figueroa.

Los hispanos golpearon en el cierre del primer tiempo a través de Andrés Vilches quien marcó a los 38 minutos y volvió a aparecer en el primer minuto de descuento para estirar las cifras.

Sin embargo, Santiago Wanderers reaccionó de inmediato. Marcos Camarda descontó a los 45+2 y el partido comenzó a tomar otro cariz.

Los porteños se fueron con todo a buscar el empate, pero el gol no salía. Y cuando parecía que Unión se llevaba los tres puntos desde Valparaíso, nuevamente apareció Camarda. El delantero marcó a los 87 minutos para decretar el definitivo 2-2 y desatar la celebración de los hinchas caturros que siguen disfrutando desde la parte alta el torneo.