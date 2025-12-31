Sao Paulo compró a River Plate el pase de Gonzalo Tapia

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Gonzalo Tapia, izquierda, disputa el balon con Miguel Araujo de Peru, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 31 Dic. (ATON) -

El cuadro brasileño dio a conocer la continuidad del delantero chileno, quien se encontraba a préstamo desde el conjunto argentino.

Se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Gonzalo Tapia de cara a la temporada 2026. Finalmente el delantero chileno continuará en Sao Paulo.

El atacante nacional se encontraba a préstamo desde River Plate, hasta junio de 2026, pero el cuadro paulista anunció que compró el pase del criollo.

"Tapia, 2029", escribió el conjunto brasileño en redes sociales, aunque no se divulgaron montos de la operación realizada.

En tanto, GloboEsporte publicó: "Tapia firmará hasta el 31 de diciembre de 2029 y Sao Paulo pasará a controlar el 60 % de los derechos económicos del jugador".

Además, añadió que "el contrato prevé una opción de compra de un 20 % adicional de los derechos hasta el 30 de junio de 2027, si el Sao Paulo considera que es una buena inversión".