Sao Paulo de Gonzalo Tapia rescató un empate ante el Santos por el Brasileirao

Santiago 5 Feb. (ATON) -

El delantero chileno fue titular, pero fue reemplazado en el segundo tiempo y tras su sustitución, el cuadro paulista consiguió la igualdad.

Sao Paulo y Gonzalo Tapia rescataron un empate a 1 como visita frente al Santos en el estadio Urbano Caldeira, en partido correspondiente a la segunda fecha del Brasileirao.

El delantero chileno fue titular, pero fue reemplazado en el segundo tiempo, a los 61 minutos y cuando su equipo se encontraba en desventaja tras el tanto de Zé Rafael (45+5').

Luego de la sustitución del formado en Universidad Católica, el conjunto tricolor logró empatar a los 66' con la diana de Jonathan Calleri.

Con este empate, el equipo del nacional se ubicó en el quinto casillero de la tabla del Brasileirao, con cuatro puntos.

Ahora, Sao Paulo y Tapia se enfocarán en el partido de este sábado 7 de febrero frente a Esporte Clube Primavera, a las 20:30 horas, por el Campeonato Paulista.