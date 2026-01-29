Sao Paulo habría puesto millonaria cláusula a Gonzalo Tapia ante interés europeo

Chile.- En Brasil aseguran que Gonzalo Tapia es seguido desde Inglaterra e Italia - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 29 Ene. (ATON) -

El delantero chileno tiene ofertas desde el Viejo Continente, por lo que el cuadro brasileño habría decidido blindar al nacional para no perder la inversión que pagó por él.

Sao Paulo y Gonzalo Tapia arrancaron con el pie derecho la temporada 2026 del Brasileirao. El cuadro tricolor derrotó por 2-1 al campeón Flamengo de Erick Pulgar en el estadio Morumbí.

El delantero chileno tuvo presencia sobre el cierre del encuentro y desde Brasil aseguraron que se debe a las importantes ofertas que ha recibido el atacante desde el fútbol europeo (Serie A de Italia, Premier League y Bundesliga).

Frente a esto, el elenco paulista habría puesto una millonaria cláusula, debido a que no desea perder la inversión de 2,2 millones de dólares que pagó por el nacional.

En ese sentido, el periodista Alexsander Vieira aseguró que la cláusula de Tapia bordea los seis a siete millones de dólares.

Además, añadió que Sao Paulo desearía que su salida sea a mitad de año o al finalizar esta temporada 2026, debido a que disputará la Copa Sudamericana.