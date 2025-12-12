El Sausalito de Viña del Mar sería la sede de la Supercopa Chilena 2026

Futbol, Colo Colo vs Magallanes. Supercopa 2023. El trofeo de la Supercopa es fotografiado durante el partido entre Colo Colo y Magallanes disputado en le estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 15/01/2023 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Pese a que el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo parecía correr con ventaja, la ANFP habría definido al recinto de la Ciudad Jardín para albergar el certamen que tendrá inédito formato y que dará inicio a la próxima temporada del balompié nacional.

Ya terminó oficialmente la temporada 2025 del fútbol chileno, pero no habrá que esperar mucho tiempo para el arranque de la nueva campaña.

Esto porque el año del balompié nacional comenzará con la Supercopa Chilena, la cual tendrá nuevo formato desde el 2026, con las semifinales entre Huachipato y Universidad Católica, y Coquimbo Unido frente a Deportes Limache.

Y si bien ya se definió la fecha para el desarrollo de los compromisos, entre el martes 20 y el miércoles 21 de enero, de los cuales saldrán los clubes que disputarán la final el sábado 24 de enero, ahora falta por resolver la sede.

Según dio a conocer este viernes radio ADN, el estadio Sausalito de Viña del Mar sería el elegido por la ANFP para disputar este mini torneo, pese a que en un principio parecía correr con ventaja el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.