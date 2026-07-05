Sebastián Vegas en modo Mundial detalló las ventajas de México sobre Inglaterra

Archivo - Futbol, Chile vs Paraguay. Eliminatorias a Catar 2022. El jugador de la seleccion chilena Sebastian Vegas es fotografiado durante el partido clasificatorio al mundial de Catar 2022 contra Paraguay disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El defensor que milita en el fútbol azteca se refirió al partido de octavos de final donde ve puntos favorables para que el equipo anfitrión avance.

El Mundial de fútbol que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México a nadie deja indiferente en el marco de este deporte, y en tierras aztecas, de cara al duelo que este domingo sostendrán frente a Inglaterra por el paso a los cuartos de final, tiene variadas opiniones, entre ellas la del defensa chileno Sebastián Vegas, que analizó los puntos favorables para el seleccionado anfitrión.

La prensa mexicana recoge el análisis del exdefensa de Colo-Colo y Audax Italiano, entre otros futbolistas, dado su carácter de jugador extranjero sobre este choque mundialista, refrendando las sensaciones positivas que tiene sobre el equipo que dirige Javier Aguirre: "me parece que la Selección está haciendo las cosas muy bien, estoy muy feliz por ellos, hay muchos chicos que conozco, al entrenador también lo conozco, al cuerpo técnico y, bueno, llevo tantos años aquí en el país que le tengo mucho cariño a México. Creo que me siento uno más de ustedes, así que creo que va a ser difícil para Inglaterra .

Un tema que se piensa puede ser favorable para el Tri, como es conocido en el ambiente del fútbol el conjunto local, dice relación con la altitud de Ciudad de México y el horario en que se disputará el match, situación que otorga ventajas, apunta el actual zaguero del club León: "Tienen que aprovechar eso y no tengo dudas de que van a sacar provecho de eso. Ojalá que les pegue mucho a Inglaterra, y que México pueda seguir avanzando y que pueda seguir haciendo las cosas tan bien como las ha hecho hasta ahora. Yo creo que sí les va a costar un poco eso. No doy un resultado, pero sí puedo decir que México tiene un punto a favor .

El partido, que será dirigido por el australiano Alireza Faghani, se disputará en el estadio Azteca a contar de las 20:00 horas de Chile, y quien resulte vencedor se medirá en cuartos de final con el ganador del choque entre Brasil y Noruega.