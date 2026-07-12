Sebastián Vegas no quiere moverse de su nuevo equipo en México

Futbol, Mexico vs Chile. Partido amistoso 2021. El jugador de la seleccion chilena Sebastian Vegas es fotografiado durante el partido amistoso contra Mexico disputado en el estadio Q2 de Austin, Estados Unidos. Mexsport/Photosport Football, Mexico vs - MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El chileno manifestó su deseo de extender su estadía en Club León, elenco al cual arribó en calidad de préstamo desde Monterrey.

Luego de lo que fue su deslucido 2025 con Colo Colo, el defensa nacional Sebastián Vegas retornó a Monterrey, elenco que lo envió a préstamo a Club León, donde tuvo bastante regularidad durante el primer semestre.

De hecho, antes de la lesión de rodilla que le impidió jugar las últimas fechas del torneo de Clausura mexicano, el chileno registró 896 minutos en once encuentros, donde la única nota negativa fue la tarjeta roja que recibió ante Querétaro en la quinta fecha.

En este contexto, el zaguero declaró ante los medios que "estoy feliz de estar en la ciudad, mi familia está feliz y el equipo es muy lindo, además que la gente me ha tratado muy bien aquí. Espero hacer un gran torneo y quedarme".

Al mismo tiempo, el portal Página Central apuntó que junto con analizar el mercado de pases actual, la directiva de León deberá definir el futuro de Vegas, ya sea mediante una transferencia permanente o solicitando a Monterrey una extensión de su cesión, considerando que se ha convertido en un jugador fijo en el esquema del técnico Javier Gandolfi.