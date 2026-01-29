La sentida despedida del Sifup a Esteban Pavez tras su salida de Colo Colo

Futbol, Colo Colo vs Racing. Partido amistoso, Choque de Campeones El jugador de Colo Colo Esteban Pavez es fotografiado durante el partido amistoso contra Racing disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 18/01/2025 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 29 Ene. (ATON) -

El volante sentenció el miércoles su partida del Cacique y ahora continuará su carrera en Alianza Lima de Perú.

El miércoles se oficializó la salida de Esteban Pavez de Colo Colo. El volante rescindió contrato con el Cacique y partió rumbo a Perú para continuar su carrera en Alianza Lima.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) le dedicó, a través de redes sociales, sentidas palabras al mediocampista nacional.

"Esteban, te deseamos lo mejor en tus nuevos desafíos, estamos seguros que vivirás una gran experiencia en el extranjero", publicó el gremio de futbolistas en su cuenta en Instagram.

"En tu partida de Colo Colo, queremos agradecer públicamente tu apoyo incondicional al gremio. Sabemos el costo que esto ha tenido tanto en lo personal como en lo profesional, pero estamos seguros que tu lucha por dignificar la carrera de futbolista tendrá recompensas positivas en tu vida", añadió.

Por último, sentenció: "Te reiteramos nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hiciste por hacer más fuerte nuestro sindicato. Te valoramos como persona y futbolista".

Consignar que desde el aeropuerto de Santiago, antes de partir a Lima, Pavez confesó: "La despedida fue fría. Merecía mínimo una camiseta, un recuerdo, algo, y la verdad que me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo no se han ido bien".