"Ser cabeza de serie en Roland Garros es una de las metas, es una motivación"

Archivo - Chile.- Tabilo: "Me sorprendió mucho cómo estaba de bien físicamente ahora" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 May. (ATON) -

Tras conquistar el título en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, Alejandro Tabilo se acercó a la lucha por ser sembrado en el Grand Slam parisino. "Ojalá podemos hacerlo, necesitamos un par de triunfos más en Roma, así que veremos qué sucede", sostuvo el tenista chileno.

Alejandro Tabilo (35° del mundo) coronó su gran semana con el título en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, torneo que ya había conquistado en 2024 y que le significó escalar ocho casilleros en el ranking ATP.

Además, el tenista chileno se acercó en la lucha para ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. De hecho, el propio "Jano" aseguró que el ser sembrado en el major parisino es uno de sus objetivos inmediatos y por el que luchará en el Masters 1000 de Roma que comienza esta semana y en el que alcanzó una histórica semifinal en 2024.

"En esta temporada estamos jugando bien, con el equipo ser cabeza de serie es una de las metas que nos planteamos, es una motivación. Estamos muy cerca, ojalá podemos hacerlo, necesitamos un par de triunfos más en Roma, así que veremos qué sucede", sostuvo la primera raqueta nacional en declaraciones que reproduce El Mercurio.

"Ha sido un gran año para mí, por suerte. Espero mantenerme así y seguir sano, que es muy importante. Ahora tengo que recuperarme de esta semana y seguir adelante", añadió el zurdo nacido en Canadá.

Consignar que Tabilo ya conoció, en la madrugada chilena de este lunes, su camino en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. El sorteo emparejó al chileno en primera ronda con un jugador proveniente de la qualy, que podrían ser su compatriota Cristian Garin (104°) y Tomás Barrios (134°). Los nacionales se estrenaron en la fase clasificatoria con sendos triunfos ante el tunecino Moez Echargüi (140°) y el italiano Jacopo Vasami (464°), por lo que quedaron a una victoria de ingresar al main draw.

En caso de superar el debut, "Jano" tendría un durísimo desafío en segunda ronda, pues espera el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien quedó libre en primera fase por su condición de 25° cabeza de serie.