Tras ser figura ante la U, Maxi Gutiérrez podría ir a un gigante de Argentina

Futbol, Huachipato vs Universidad de Chile Segunda fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Huachipato Maximiliano Gutierrez es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Chile disputado en el estadio CAP

Santiago 9 Feb. (ATON) -

El puntero de Huachipato fue figura en la victoria ante los azules y ahora estaría en carpeta nada menos que en Independiente de Avellaneda.

Huachipato consiguió su primer triunfo en este Campeonato Nacional 2026 al derrotar a Universidad de Chile en Talcahuano, en un partido donde la gran figura fue Maximiliano Gutiérrez, puntero del cuadro acerero y quien anotó un golazo desde fuera del área.

El gran nivel del extremo nacional habría despertado el interés desde el fútbol argentino, pues en las últimas horas se dio a conocer que un gigante trasandino como es Independiente de Avellaneda lo tendría en carpeta.

"Los dirigentes (de Independiente) le ofrecieron a Gustavo Quinteros el nombre de Maxi Gutiérrez, de Huachipato, y si da el ok podría cerrarse pronto", sostuvo Martín Roldán, relator de Rojos de Pasión.

La noticia hizo rápidamente eco en los medios partidarios al conjunto de Avellaneda, elenco en el que podría coincidir con Lautaro Millán y Luciano Cabral.