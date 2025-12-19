Sergio Jadue dispara con todo contra Pablo Milad

Archivo - Chile.- Sergio Jadue: "¿Estoy arrepentido de muchas cosas? por supuesto que sí" - Andrés Piña/Photosport - Archivo

Santiago 19 Dic. (ATON) -

Desde Miami, donde sigue esperando su sentencia por su participación en los casos de corrupción en la FIFA, el ex presidente de la ANFP criticó duramente al actual timonel del organismo de Quilín.

Ya se cumplieron poco más de diez años desde que Sergio Jadue se escapó de Chile a Miami, Estados Unidos, después de que estallara el escándalo de corrupción en la FIFA.

Y desde suelo norteamericano el ex presidente de la ANFP dio una nueva entrevista en la cual disparó con todo en contra de Pablo Milad, actual timonel del organismo de Quilín. En ese sentido, el calerano recordó la polémica marginación de Chile de la organización del Mundial 2030 y culpó directamente a Milad.

"Lamentablemente, Chile hoy tiene cero participación en la toma de decisiones en la Conmebol y quedó demostrado con el tema del Mundial 2030. Lo que se le hizo a Chile fue vergonzoso y la responsabilidad es de la ANFP y de su presidente", reconoció en el pódcast "¿De qué lado estás?", de Europa Beat.

"Algunos hablan, estúpidamente, sobre lo que es tener peso en la Conmebol. Te lo voy a decir Pablo Milad, para que lo entiendas bien: tener peso es estar sentado en la toma de decisiones y que te respeten. A ti, Milad, no te respetaron y por tu culpa nos quedamos sin el Mundial 2030", añadió.

Además, agregó: "Que te ninguneen tus propios pares de Sudamérica es algo muy difícil de superar. Y para mí, Milad y todo su directorio tuvieron que haberse ido de la ANFP desde el día que Chile se quedó sin el Mundial 2030. Lo único que le pido a Milad y a sus directores es que no elijan al nuevo técnico de la selección chilena, porque han hecho todo mal".

Eso sí, Jadue admitió que la presidencia de la ANFP es un cargo complejo: "Ser presidente de la ANFP es muy difícil, porque hay un escrutinio permanente del público. Tú representas a todos los hinchas del fútbol chileno y estás a cargo de todas las selecciones nacionales, además del campeonato local. Entonces, hagas lo que hagas, digas lo que digas, te llenas de críticas".