Sergio Jadue: "¿Estoy arrepentido de muchas cosas? por supuesto que sí"

Archivo - Futbol, Chile v Paraguay. Partido amistoso 2015. El presidente de la ANFP, Sergio Jadue, asiste al partido amistoso entre Chile y Paraguay jugado en el estadio Nacional. Santiago, Chile. 05/09/2015 Andrés Piña/Photosport****** Football, Chile - Andrés Piña/Photosport - Archivo

Santiago 2 Dic. (ATON) -

A diez años del escándalo de corrupción de la FIFA, el ex presidente de la ANFP volvió a recordar el caso por el cual escapó de Chile rumbo a Miami, Estados Unidos.

Ya se cumplieron diez años desde que Sergio Jadue partió de Chile rumbo a Miami, Estados Unidos, tras el escándalo de corrupción de la FIFA en la que el ex presidente de la ANFP se vio involucrado.

Y a una década del caso, donde todavía espera por una resolución, el calerano volvió a referirse al tema y a su posterior huida del país a suelo norteamericano.

En conversación con el podcast de Canal 13 "De qué estás", en un programa que se emitirá íntegramente este martes en la edición central de T13, expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y acepta su culpabilidad en hechos relacionados con corrupción.

"Efectivamente, participe en un esquema que era habitual en el fútbol durante años, que sigue pasando y va a seguir pasando el fútbol", sostuvo en el adelanto.

"¿Estoy arrepentido de muchas cosas?, por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer. ¿Estoy orgullo de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no", añadió.