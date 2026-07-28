Sergio Jadue fue sobreseído de delitos en Chile por prescripción

Chile.- Fijan fecha para veredicto de posible sobreseimiento de Sergio Jadue - MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jul. (ATON) -

El 13° juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del ex presidente de la ANFP, quien lleva más de 10 años radicado en Estados Unidos.

Sergio Jadue vuelve a hacer noticia en Chile. Es que finalmente el ex presidente de la ANFP fue absuelto de sus delitos en el país.

El 13° Juzgado de Garantía resolvió este martes sobreseer definitivamente al calerano, a quien se le imputaban los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos, por la prescripción de la acción penal en su contra.

El Ministerio Público solicitaba la extradición de Jadue, quien lleva más de 10 años en Estados Unidos, país en el que ha colaborado por el FIFAGate como testigo protegido. Además, sostenía que su acción más reciente fue hace menos de una década, en enero de 2017.

Sin embargo, ese argumento fue desestimado por el tribunal, que por haber estado el caso frenado por más de diez años, correspondía la prescripción y el sobreseimiento.

Tras la audiencia de este martes, el fiscal Marco Paredes confirmó que evaluarán una eventual apelación: "El tribunal dictó una resolución en donde básicamente decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio Jadue por prescripción de la acción penal. Habiendo considerado que las imputaciones son simples delitos, el último simple delito imputado fue en abril de 2016, los plazos de prescripción de los simples delitos son cinco años, cuando se está en extranjero se aumenta el doble, por lo tanto han transcurrido, a abril de 2026, los diez años que establece la ley para el plazo de prescripción y básicamente esa es la resolución".

"Esta resolución es esencialmente apelable, el recurso de apelación es el único recurso que procede en los casos del sobreseimiento y obviamente la Fiscalía cuando tenga la resolución en sus manos, le sea notificada, va a evaluar la interposición. Nosotros teníamos la tesis de que por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior. El tribunal consideró otra cosa", añadió.