El Sevilla se Alexis y Suazo oficializó la salida de Matías Almeyda de la banca

Futbol, Cruz Azul vs Guadalajara El entrenador de Guadalajara Matias Almeyda da instrucciones a sus jugadores durante el partido de primera division en el estadio Azul de Ciudad de Mexico, Mexico. 29/07/2017 Mexsport/Photosport ******** Football, Cruz - MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 23 Mar. (ATON) -

El cuadro andaluz anunció este lunes, a través de sus redes sociales, la partida anticipada del entrenador tras los malos resultados que tienen al club cerca de la zina de descenso.

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se quedaron sin entrenador en el Sevilla de España. Este lunes el cuadro andaluz oficializó la salida de Matías Almeyda de la banca.

El conjunto nervionense decidió desvincular al estratego después de los malos resultados que tienen al club cerca de la zona de descenso en la Liga española.

"Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales", publicó la institución en sus redes sociales.

La salida del adiestrador argentino se concretó después de la derrota por 2-0 sufrida el reciente sábado frente al Valencia.

Consignar que el Sevilla se ubica actualmente en el 16° casillero, con 31 puntos, a solamente tres unidades de la zona de descenso en España.