Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo al partido contra Argentina, en el Estadio Nacional. Santiago, Chile. 04/06/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Trainning session team Chile. Training - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 24 May. (ATON) -

El conjunto andaluz tropezó ante el Celta de Vigo en la última jornada de Liga, un encuentro que marca el cierre de un ciclo para Alexis Sánchez.

El Sevilla cerró su participación en la jornada 38 de la Liga de España con una derrota ante el Celta de Vigo en el Estadio Balaídos. El único tanto del compromiso llegó en el minuto 50, obra del centrocampista Ilaix Moriba.

Con este triunfo, el conjunto gallego aseguró la sexta posición de la tabla con 54 puntos, sellando su boleto directo a la próxima edición de la UEFA Europa League, mientras que el Sevilla ya salvado matemáticamente del descenso finalizó el torneo en la decimotercera plaza con 43 unidades.

El encuentro contó con presencia chilena en la escuadra andaluza, ya que tanto Gabriel Suazo como Alexis Sánchez saltaron a la cancha desde el primer minuto. Suazo completó la totalidad del partido, mientras que el delantero tocopillano fue reemplazado en el minuto 64.

A nivel estadístico, la temporada de los nacionales concluye de formas distintas: Sánchez registró 4 goles en 28 partidos disputados, en tanto que el lateral izquierdo sumó 29 compromisos sin registrar anotaciones.

Este cierre de campeonato define también el futuro de ambos futbolistas en la institución, puesto que Alexis Sánchez dejará el Sevilla tras finalizar su contrato este 30 de junio. En contraparte, Gabriel Suazo tiene garantizada su continuidad en el equipo al poseer un vínculo a largo plazo que se extiende hasta junio de 2028.

La salida del atacante de 37 años es inminente y su destino apunta de regreso a Sudamérica. De acuerdo con los reportes de medios internacionales, Alexis tiene un acuerdo muy avanzado para fichar por el Internacional de Porto Alegre de Brasil, lo que pondría fin a una legendaria trayectoria de 18 años consecutivos en la élite del fútbol europeo.

La realidad de Gabriel Suazo es muy diferente. El lateral izquierdo, quien llegó procedente de la liga de Francia a mediados del año pasado, mantiene un contrato vigente tras firmar un compromiso formal por tres temporadas, y tiene asegurada su permanencia en el cuadro sevillista de cara a los próximos desafíos.