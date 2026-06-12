Sevilla confirmó negociaciones con Alexis: "La intención es llegar a un acuerdo"

Archivo - Chile.- Hinchas del Sevilla quieren continuidad de Alexis para la próxima temporada - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 Jun. (ATON) -

José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo del cuadro andaluz, fue consultado sobre la situación del delantero chileno y aseguró que ya están en conversaciones con su agente.

En unas semanas más se terminará el contrato de Alexis Sánchez con el Sevilla, por lo que ya debe definir si renovará o finalmente partirá del cuadro andaluz de cara a la siguiente temporada.

Y si hace meses en España ya daban prácticamente por hecho que no seguiría, ahora el panorama cambiaría y podría continuar en el conjunto nervionense.

Es que el propio club confirmó este viernes que ya hay negociaciones entre las partes. En ese sentido, al nuevo director deportivo del elenco sevillano, José Ignacio Navarro, le consultaron sobre el tocopillano y respondió: "Estamos en conversaciones con su agente, la intención es llegar a un acuerdo".

"El objetivo es darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir", añadió sobre la situación del goleador histórico de la Roja.

Eso sí, se debe resolver el tema salarial, aunque la prensa española aseguró hace unos días que el Sevilla ofrece mantener el sueldo actual, cuya cifra sería poco más de 1 millón de euros.