Sheffield United acelera la marcha y pone sus fichas en el regreso de Brereton

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Ben Brereton, de Chile, celebra tras marcar un gol durante el partido Chile vs. Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 30 May. (ATON) -

Los blades quieren contar nuevamente con el delantero del Southampton, quien tuvo dos exitosos periodos a préstamo en el cuadro rojinegro.

Luego de la gran temporada que firmó a préstamo en Derby County, el delantero nacional Ben Brereton Díaz tuvo que volver a Southampton, club dueño de su pase, pero su futuro no parece ligado al cuadro albirrojo.

Es que la prensa inglesa ha hecho eco de que al menos cuatro clubes de la EFL Championship estarían buscando su fichaje, pero en las últimas horas un viejo conocido de "Big Ben" habría acelerado la marcha para quedarse con su carta.

Hablamos de Sheffield United, conjunto donde el chileno-inglés vivió dos exitosos periodos a préstamo: primero en el segundo semestre de la temporada 2023-24 en Premier League, y después en el segundo lapso del ciclo 2024-25, acumulando entre ambos diez goles y cuatro asistencias en 34 encuentros.

"Ahora, una salida definitiva de los Saints, que se enfrentarán a sus propios problemas extradeportivos este verano, parece inevitable", señalaron en el portal Football League World.

Además, en el sitio también consultaron la opinión del medio partidario Blades Rumble. "Me gustaría mucho ver de vuelta a Ben Brereton Díaz, y hay varias razones. Creo que es un buen jugador de Championship. No creo que haya vuelto a alcanzar el nivel que mostró en el Blackburn, aunque en su primera etapa con nosotros tuvo un buen rendimiento", indicaron.

En esa misma línea, apuntaron que "no estoy del todo seguro de si podríamos competir con el nivel salarial que él pide. Pero si conseguimos un buen acuerdo, no me opondría, sobre todo ahora que hemos perdido las indemnizaciones por descenso y tenemos que buscar fichajes más realistas a ese nivel".