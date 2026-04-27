"Si ante Barcelona nos vuelve a ocurrir lo del clásico, sería un desastre"

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Branco Ampuero, izquierda, disputa el balon con Juan Martin Lucero de Universidad de Chile durante el partido de la Liga de Primera - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, anticipó la visita del miércoles del cuadro cruzado al elenco ecuatoriano por Copa Libertadores.

En Universidad Católica quieren dejar atrás la amarga derrota sufrida ante la U en el clásico universitario, pues el cuadro cruzado visitará este miércoles a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores.

En la conferencia de prensa de este lunes, el defensa Branco Ampuero se mostró ilusionado con realizar un buen partido en Ecuador por el torneo continental.

"Tenemos los jugadores, el cuerpo técnico y la ambición de hacer un buen papel. Venimos de dos juegos que no fueron buenos, pero la Libertadores transforma a los jugadores de cierta forma, le da un plus distinto", expresó el zaguero.

"Ellos esperan emparejarnos en la tabla, creo que va a ser un partido atractivo. Se van a jugar el todo o nada. Tenemos la convicción de traernos algo. Manteniéndonos vivos, está perfecto y con nuestra gente cerrar la clasificación sería maravilloso (...) Este partido es trascendental, en el papel somos los dos equipos más débiles del grupo, somos conscientes de eso, pero tenemos los jugadores y la forma para traernos algo de Ecuador. El mejor ejemplo está ahí, no hace falta que te lo digan. Si lo tomamos de esa manera, si el miércoles nos vuelve a ocurrir sería un desastre para todos nosotros", añadió.

Además, valoró el regreso a la citación de Gary Medel: "Estando dentro de la cancha te da un plus distinto, estamos felices de contar con él de vuelta, pero lo más importante es que el equipo está casi completo".

Sobre el poco descanso por competir en tres frentes, Ampuero sostuvo: "Lo que queremos es jugar todo el tiempo y disputar la mayor cantidad de partidos que se puedan. Yo me siento en mi mejor momento físicamente. Este primer semestre la misión es pelear en todos los frentes y así nos lo propusimos. Mantenemos viva la ilusión de seguir en el grupo de arriba en el torneo local y estamos expectantes tanto en Libertadores como en Copa de la Liga. El equipo está preparado, consciente de los reveses que hemos tenido, pero eso va a cambiar el miércoles".

"Es un tema mental mas que futbolístico. Quieras o no, hay torneos que te motivan más, como la Libertadores. El desafío es cómo ponernos en ese estado mental donde todos los partidos tengan la misma relevancia y lo mejor que nos puede pasar es que seguimos peleando en todos los frentes", complementó.