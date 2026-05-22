"Si Cepeda hubiese estado con gente que le pudiera ayudar un poco más..."

Futbol, Paraguay vs Chile. Eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Lucas Cepeda es fotografiado durante el partido de las clasificatorias al mundial de la Fifa 2026 contra Paraguay disputado en el estadio Defensores del Chaco en - ANGELO SAAVEDRA/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

El antesala al crucial duelo del sábado ante el Girona, Eder Sarabia, técnico del Elche, habló sobre el delantero chileno, de quien aseguró que "en muchos momentos ha estado solo aquí en España".

Lucas Cepeda y el Elche afrontarán este sábado una "final" en el duelo ante el Girona por la última fecha de la Liga española. El cuadro del delantero chileno necesita un triunfo o un empate para salvarse del descenso.

Este viernes, en la antesala al crucial partido, el técnico del conjunto franjiverde, Eder Sarabia, sorprendió con una reflexión sobre el atacante nacional.

"Lucas viene de un club tremendamente importante en Chile (Colo Colo). Es un chico joven y esta es su primera experiencia en el extranjero. También trae una carga por ser un jugador importante para su selección", comenzó diciendo el estratego.

"Seguramente, Lucas en muchos momentos ha estado solo aquí en España. Quizás, si hubiese estado con gente que le pudiera ayudar un poco más... Porque son condiciones diferentes. Pero es un aprendizaje para todos y también nos tiene que llevar a hacerlo un poco mejor como club", añadió sobre el criollo.

Además, agregó: "Lucas entrena y nos ayuda cada día. Queremos intentar ayudarle a que saque todo eso que tiene, porque es de esos jugadores que te ganan partidos. Para el duelo de mañana, necesitamos que entienda lo que vamos a requerir de él. Tenemos la convicción absoluta de que Lucas será un grandísimo futbolista aquí en el Elche y en Europa, porque tiene las condiciones".

Por último, Sarabia mencionó a Arturo Vidal, con quien mantiene una buena relación: "Espero ver alguna foto de Arturo Vidal con la camiseta del Elche, que también nos animará".