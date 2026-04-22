"Si me obligan a jugar la Intercontinental en Santiago, renuncio a Wanderers"

Chile.- DT de Wanderers Sub 20: "Me siento preparado para dirigir en Primera" - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 22 Abr. (ATON) -

Reinaldo Sánchez, presidente del cuadro caturro, fue categórico al referirse a la opción de que el duelo ante el Real Madrid no se desarrolle en Valparaíso. Además, se aprovechó para lanzarse en picada contra el la Conmebol.

Tras la obtención del histórico título de la Copa Libertadores Sub 20, Santiago Wanderers se ganó el derecho a disputar la Copa Intercontinental de la categoría nada menos que frente al poderoso Real Madrid.

El presidente del cuadro caturro, Reinaldo Sánchez, había confirmado hace días su postura de recibir a los merengues en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, pero ante los rumores de que el cotejo se desarrolle en el Estadio Nacional, el timonel del Decano golpeó la mesa.

Es que en conversación con El Mercurio de Valparaíso, el ex presidente de la ANFP fue enfático y lanzó una amenaza, al expresar que si desde la Conmebol deciden sacar a los porteños de su ciudad para llevarlo a la capital, dejará su cargo en la institución: "Se juega en Valparaíso. A no ser que exijan Santiago los frescos de la Conmebol. Pero yo lo juego en Valparaíso, si es la ciudad nuestra y yo se lo doy a la gente de acá. Va a ser histórico, así que me tendrán que obligar".

Además, añadió: "Si me obligan a jugar en Santiago, renuncio y no participo más también. Ojalá que no nos vayan a hacer esa barbaridad, ya que como no nos pagan nada, si la recaudación del partido va a ser para ellos".

Por último, Sánchez se lanzó contra el organismo, considerando que se quedará con la totalidad de la recaudación de la Copa Intercontinental Sub 20, en su condición de organizador del evento: "Con qué nos vamos a frotar las manos si me dijeron que la recaudación es de la Conmebol si nosotros no hemos recibido ni un peso por esta cuestión".