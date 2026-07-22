Si es que no encuentra club en una liga top de Europa, Alexis jugaría en la U

Archivo - Chile.- Diario Marca: "Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El delantero chileno, quien disfruta de vacaciones tras sellar su salida del Sevilla, todavía no resuelve su futuro de cara a la siguiente temporada.

Ya han pasado varias semanas desde que Alexis Sánchez selló su salida del Sevilla, pero el delantero chileno sigue sin definir su futuro de cara a la siguiente temporada.

Eso sí, mientras todavía disfruta de sus vacaciones tras partir del elenco andaluz, el goleador histórico de la Roja ya habría tomado una decisión.

Es que según dio a conocer El Mercurio, de no encontrar un club en las cinco ligas más importantes de Europa, el tocopillano regresaría a Chile para jugar en la U.

En el cuadro azul aseguraron que "solo depende de él, ya sabe que las puertas del club están abiertas y nosotros sabemos que en Chile solo vestirá nuestra camiseta. Han existido contacto con sus representantes".

El arribo del atacante al conjunto estudiantil costaría unos 100 mil dólares al mes, aunque desde el entorno del futbolista comentan que "no hay tanto apuro" y que su prioridad es seguir en la élite del Viejo Continente.