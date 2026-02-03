Sifup denunció a Colo Colo por "vulnerar derechos" de dos jugadores

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 1, campeonato nacional 2026. Los jugadores de Colo Colo se lamentan durante el partido de primera division contra Deportes Limache realizado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 31/01/2026 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Feb. (ATON) -

El gremio de futbolistas acusó que los jugadores Bryan Soto y Dylan Portilla fueron apartados de los entrenamientos del primer equipo del Cacique.

Nada de bien comenzó la temporada 2026 para Colo Colo. El Cacique debutó en el Campeonato Nacional con una dura derrota por 3-1 en su visita a Deportes Limache, resultado que puso en jaque la continuidad del técnico Fernando Ortiz.

Y en las últimas horas el cuadro albo sumó un nuevo problema. Es que este martes el Sifup denunció públicamente al conjunto de Macul por el trato hacia los volantes Bryan Soto y Dylan Portilla.

Ambos jugadores regresaron de sus respectivos préstamos, pero al no ser considerados por el DT Ortiz, han estado entrenando de manera diferenciada.

Frente a esto, el gremio de futbolistas publicó de manera tajante a través de sus canales oficiales: "Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional".

Además, desde el sindicato recordaron que la legislación vigente protege la integridad profesional de los deportistas y recalcaron que "no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad".