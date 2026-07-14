Sifup realizó grave acusación contra los clubes nacional

Futbol, Reunion Sifup junto a Director del Servicio Nacional de Migraciones. El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) se reune con el director del Servicio Nacional de Migraciones, para abordar la situacion migratoria de futbolistas - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La entidad gremial destapó que algunos elencos profesionales estarían aplicando descuentos a sus jugadores extranjeros los costos de sus visas de trabajo y otros documentos migratorios.

Un día después de sostener una reunión con la ANFP y el Servicio Nacional de Migraciones, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) realizó una grave acusación que salpica a los clubes chilenos.

A través de redes sociales, la entidad gremial señaló que "de acuerdo con la legislación laboral vigente, ningún club de fútbol profesional está facultado para trasladar al futbolista extranjero el costo de la obtención de su visa de trabajo ni de cualquier otro permiso migratorio, mediante descuentos unilaterales de sus remuneraciones".

En esa misma línea, el organismo presidido por Luis Marín advirtió que "cualquier práctica de esta naturaleza constituye una vulneración de los derechos laborales de los jugadores y será denunciada ante la Dirección del Trabajo, para que se determinen las responsabilidades correspondientes".

Para cerrar, Sifup remarcó que "seguiremos acompañando a nuestros asociados, velando por el respeto irrestricto de sus derechos y denunciando toda actuación arbitraria o ilegal que los afecte".