Simeone destacó planteamiento de Pellegrini tras derrota ante el Betis

Santiago 9 Feb. (ATON) -

El técnico del Atlético Madrid no puso excusas tras la caída del cuadro "colchonero" ante el conjunto verdiblanco por la Liga española.

Manuel Pellegrini se tomó revancha del Atlético Madrid. Tras sufrir en la semana una humillante goleada en la eliminación de la Copa del Rey, el Betis del técnico chileno derrotó el domingo por 1-0 al cuadro "colchonero, esta vez por la Liga española.

Tras la derrota ante el conjunto verdiblanco, el entrenador del elenco madrileño, Diego Simeone, no puso excusas y aseguró que el "Ingeniero" planteó bien el cotejo.

"El equipo no pudo resolver con una defensa muy ordenada, muy disciplinada, con un grandísimo trabajo defensivo. No pudo romper esa línea línea defensiva que trabajaron muy bien", reconoció el "Cholo".

Además, reiteró que su escuadra no encontró la forma de romper la defensa del equipo andaluz: "Creo que no fue por falta de voluntad, de trabajo o de correr, sino que nos faltó claridad de desordenar una defensa ordenada como tuvo el Betis. Trabajó muy bien. Fue un justo ganador".