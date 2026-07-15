La singular reacción de Vidal tras avance de España a la final del Mundial 2026

Futbol, Colo Colo vs Deportes Recoleta. Fecha 5, Copa Chile 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal celebra tras marcar un gol contra Deportes Recoleta durante el partido de la Copa Chile disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jul. (ATON) -

El referente de Colo Colo apareció en redes sociales luego de que el combinado hispano diera la sorpresa ante la favorita Francia en las semifinales de la cita planetaria.

España se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 al dar la sorpresa en semifinales y derrotar por 2-0 a la favorita Francia.

Uno que siguió atento el duelo fue Arturo Vidal, quien hace semanas había calificado al combinado hispano como su candidato al título de la cita planetaria.

Por eso, tras el cotejo el bicampeón de América con la Roja lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram: "Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo".

"Avisé antes que España será campeón del mundo y que iba a pasar a Francia", añadió en la red social el referente de Colo Colo.

Por último, el oriundo de San Joaquín, entre risas, mandó una frase a sus seguidores: "El que más sabe de fútbol soy yo".