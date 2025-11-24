La singular respuesta del DT del Sevilla por regreso de Alexis a las citaciones

Santiago 24 Nov. (ATON) -
En la conferencia de prensa previa al duelo de este lunes ante el Espanyol, el técnico Matías Almeyda fue consultado por el retorno del delantero chileno a las convocatorias tras recuperarse de una lesión.
Alexis Sánchez se alista para volver a las canchas en el Sevilla tras recuperarse de una lesión. El delantero chileno fue convocado por el técnico Matías Almeyda para el partido de este lunes ante el Espanyol, por la 13° fecha de la Liga española.
En la conferencia de prensa previa al cotejo, el técnico del cuadro andaluz fue consultado por el regreso del tocopillano a las citaciones del equipo.
"Por intermedio de este diálogo, con el doctor y los kinesiólogos, nuestros profes vamos manejando las cargas, los minutos, el kilometraje, velocidades, cambios de ritmo. Pero esto es fútbol. Muchas veces cuidamos, pero yo me he desgarrado bajándome de la cama. Está bien que está más grande, pero nunca se sabe", expresó el adiestrador.
"Uno lo puede proteger y cuidar, pero los físicos se manifiestan de diferentes maneras. Los vamos cuidando porque son importantes para nosotros. Vienen bien", añadió.
Consignar que el partido entre el Espanyol y el Sevilla está programado para las 17:00 horas de este lunes en el estadio RCDE, también conocido como Cornellá de Llobregat.