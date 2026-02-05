Chile.- Sorpresa: Barrios será 2° singlista de Chile y abrirá serie ante Serbia

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El jugador de Chile Tomas Barrios regresa la pelota frente a Alex Knaff de Luxemburgo durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 5 Feb. (ATON) -

El capitán Nicolás Massú eligió al chillanejo, en desmedro de Cristian Garin, por lo que "Tomi" disputará el primer punto ante Dusan Lajovic en el Court Central del Estadio Nacional.

Ya está todo listo para la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, por la primera ronda de las Qualifiers.

Este jueves se realizó el sorteo, el cual determinó el orden de los partidos de singles, que arrancarán a las 18:00 horas de este viernes 6 de febrero.

El sorteo determinó que Tomás Barrios (112° del ranking ATP) abra los fuegos ante Dusan Lajovic (123°). El chillanejo es la sorpresa del capitán Nicolás Massú, quien se inclinó por él en desmedro de Cristian Garin (92°).

Después de ese partido, la primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo (73°) se medirá ante el joven Ognen Milic (462°), joven de 18 años que debutará en la Davis.

En tanto, el sábado, también desde las 18:00 horas, se disputará el punto del dobles con Tabilo (310° en duplas) con Nicolás Jarry (sin ranking en dobles) ante los gemelos Ivan y Matej Sabanov, 220 y 221 del mundo respectivamente.

Para los binomios, Massú volvió a sorprender al dejar fuera a Matías Soto, (146°), el mejor nacional en duplas. Eso sí, el viñamarino podría cambiar a los doblistas antes del duelo.

Ya después, en caso de ser necesario, los dos singles restantes serán el de Tabilo ante Lajovic y Barrios frente a Milic.