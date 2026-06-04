Sorpresa en España: Alexis podría seguir en Sevilla una temporada más

Archivo - Chile.- En España resaltan que Alexis se irá del Sevilla como uno de los mejores - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Pese a que todo apuntaba a que el "Niño Maravilla" abandonaría el club, el técnico Luis García Plaza lo tendría considerado dentro de su proyecto para la campaña siguiente.

Un increíble vuelco podría tener la carrera del delantero nacional Alexis Sánchez, quien parecía tener sentenciada su estadía en Sevilla luego de una campaña donde a pesar de no ser titular y recibir constantes críticas por su rendimiento, terminó siendo fundamental para la salvación del cuadro blanquirrojo.

Es que sus cuatro goles y dos asistencias, además de un par de ingresos claves en las últimas jornadas de La Liga, el "Niño Maravilla" hizo contribuciones que hoy tienen al cuadro nervionense replanteándose su continuidad.

"Alexis fue decisivo y podría no haber dicho su última palabra en el Sevilla FC", tituló ABC Sevilla en una nota donde expusieron que el nombre del tocopillano encaja dentro del plan de austeridad del club para la temporada entrante.

En ese sentido, desde el citado medio explicaron que el atacante "vino cobrando unos emolumentos bajos, aproximadamente medio millón neto, lo que tampoco supondría un hándicap para el puzle salarial que debe armar Navarro. El chileno ha vivido una experiencia positiva, se ha implicado y también pondrá de su parte para continuar un año más. Se sentará con el club y se valorará todo. Ni mucho menos, por tanto, está descartada su continuidad".

Al mismo tiempo destacaron que hasta el entrenador Luis García Plaza pujaría por su continuidad. "Para el técnico madrileño, es el futbolista con mayor capacidad técnica que se encontró en el plantel y su grado de implicación y profesionalidad era un ejemplo diario para el grupo", precisaron.

Asimismo, expusieron que el DT "sabe que la media hora o la parte que pueda participar en cada encuentro es un plus para el Sevilla FC, con clase suficiente como para desnivelar la balanza. Lo ha demostrado en su último curso. Además, el nuevo técnico ha sabido dosificarlo en su medida justa y ubicarlo tácticamente, exprimirlo en su mejor versión acompañado de otro atacante".