Con sorpresas: la nómina de Chile para duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda

Archivo - Chile.- La Roja oficializó amistoso de lujo contra Portugal de Cristiano Ronaldo - SIPA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Mar. (ATON) -

La Roja ya tiene la lista de jugadores para enfrentar los amistosos de la fecha FIFA de marzo en Oceanía.

La Selección chilena disputará en la fecha FIFA de marzo dos amistosos, ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, ambos en Oceanía.

Y la Roja ya tiene nómina. Es que este lunes la ANFP dio a conocer la lista, con varias sorpresas, para enfrentar esos cotejos.

En el listado destaca la presencia de figuras nacionales en Europa como Gabriel Suazo, Lucas Cepeda y Felipe Loyola, además de otros como Vicente Pizarro.

Del medio local, resalta el portero de Huachipato, Sebastián Mella; además de dos jugadores O'Higgins, Felipe Faúndez y Felipe Ogaz; el lateral de Colo Colo Diego Ulloa el delantero de Coquimbo Unido, Benjamín Chandía.

Esta es la nómina de la Roja para la fecha FIFA de marzo:

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux | Swansea (ING)Thomas Gillier | Monreal (CAN)Sebastián Mella | Huachipato

DEFENSAS

Felipe Faúndez | O HigginsFabián Hormazábal | U de ChileBenjamín Kuscevic | Toronto (CAN)Iván Román | Atlético Mineiro (BRA)Ian Garguez | PalestinoGuillermo Maripán | Torino (ITA)Igor Lichnovsky | Karagumruk (TUR)Gabriel Suazo | Sevilla (ESP)Diego Ulloa | Colo Colo

VOLANTES

Ignacio Saavedra | Rubin Kazán (RUS)Rodrigo Echeverría | León (MEX)Felipe Ogaz | O HigginsVicente Pizarro | Rosario Central (ARG)Felipe Loyola | Pisa (ITA)Javier Altamirano | U de ChileLautaro Millán | Independiente (ARG)

DELANTEROS

Dario Osorio | Midjyilland (DIN)Maximiliano Gutiérrez | Independiente (ARG)Gonzalo Tapia | Sao Paulo (BRA)Ben Brereton | Derby County (ING)Alexander Aravena | Portland Timbers (USA)Lucas Cepeda | Elche (ESP)Benjamín Chandía | Coquimbo Unido