La sorpresiva respuesta de Pulgar por nuevo gol en crucial triunfo de Flamengo

Santiago 16 Feb. (ATON) -

El volante chileno le dio la victoria a su escuadra frente al Botafogo para clasificar al Mengao a semifinales del Campeonato Carioca.

Erick Pulgar volvió a brillar en el Flamengo. El volante chileno fue el héroe al anotar y darle el triunfo al Mengao por 2-1 frente al Botafogo, para clasificar a semifinales del Campeonato Carioca.

El antofagastino marcó en la agonía, a los 89 minutos, con un cabezazo, para meter a su escuadra a la ronda de cuatro mejores del certamen.

Tras la victoria, el mediocampista nacional habló con la transmisión oficial y dejó una sorpresiva respuesta cuando le consultaron por el tanto marcado.

"Tenía que remediar lo que pasó en la jugada del gol de Botafogo, que fue un error personal en la marca", expresó el ex universidad Católica, en referencia a su responsabilidad en el tanto de Alexander Barboza.

"Lo bueno es que pude revertir el error mío y además sirvió para ganar el partido. Este gol da mucha confianza para los partidos que se nos vienen, que serán muy importantes", añadió el criollo.