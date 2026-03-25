Sosa no se conforma en Colo Colo: "Este equipo tiene que seguir mejorando"

Futbol, Deportes Concepcion vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Joaquin Soza es fotografiado durante el partido de Copa de la Liga grupo A Disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, Chile. 24/03/2026 Marco - MARCO VAZQUEZS/PHOTOSPORT

Santiago 25 Mar. (ATON) -

El defensa uruguayo resaltó el triunfo como visita ante Deportes Concepción, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, y se refirió al buen momento que vive el Cacique.

Colo Colo sumó su primer triunfo en la Copa de la Liga tras vencer el martes a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la segunda fecha de la competencia.

Una de las figuras en los albos fue el defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien regresó a la titularidad. Tras la victoria, se refirió al buen momento que vive el Cacique.

"Hicimos un esfuerzo enorme por todos los compañeros, porque estamos trabajando muy bien. Veníamos de un empate, en el que obviamente queríamos la victoria, pero sin dudas fue positivo. Siempre queremos ganar en casa, pero en ese caso no se pudo y hoy lo conseguimos de buena manera", expresó el zaguero charrúa a TNT Sports.

Consultado sobre cómo han conseguido la solidez defensiva del equipo, sostuvo: "Trabajando, corrigiendo. Yo siempre remarqué que el primer partido fue raro, no éramos nosotros, pero como todo inicio puede comenzar así, lo que importa es cómo termina esto. Venimos mejorando día a día y eso se ve en la cancha".

Por último, Sosa comentó: "Sin duda, este equipo tiene que seguir mejorando en muchos aspectos. Vamos paso a paso mejorando, ahora tenemos tiempo para descansar y estoy muy feliz de llevarnos el triunfo".