Soto ganó una dura batalla y se instaló en su segunda final Challenger del año

Archivo - Chile.- Matías Soto debutó con el pie derecho en el Challenger de Bogotá - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 11 Jul. (ATON) -

El chileno mantuvo su servicio en todo momento, aspecto que fue clave para derrotar al italiano Lorenzo Claverie en semifinales en Bogotá, accediendo así a definición del título.

Una ardua batalla tuvo que librar el tenista nacional Matías Soto (296° del mundo) para imponerse al italiano Lorenzo Claveria (sin ranking) y así instalarse en la final del Challenger de Bogotá, en Colombia, marcando su segunda definición del año en la categoría.

El chileno se apoyó en todo momento en la solidez de su saque para doblegar a su aguerrido oponente europeo, teniendo que luchar por más de una hora y media para derrotarlo por un doble 7-5.

A pesar del amplio favoritismo del copiapino, tercer sembrado del torneo, el tano mostró sus credenciales desde el primer set, donde el criollo tuvo que recurrir a lo mejor de su repertorio para conseguir un quiebre recién en el duodécimo juego y así tomar la delantera en el cotejo con un 7-5.

La segunda manga siguió el mismo trámite del capítulo inicial, con ambos adversarios sosteniendo su servicio hasta el último game, donde el nortino volvió a conseguir una ruptura, sellando su triunfo con un nuevo 7-5.

De esta manera, "Mati" accedió a su segunda final del año tras lo hecho en el challenger de Bucaramanga, donde conquistó su primer título de la categoría. Ahora, debe esperar rival del duelo que animan el local Nicolás Mejía (165°) y el peruano Juan Pablo Varillas (308°).

Además, el diestro de 27 años trepó hasta el 249° puesto en el ranking en vivo, acercándose a los puestos de quedan un boleto para la qualy del US Open, tercer Grand Slam de la temporada.

Pero la acción de Soto no termina allí, ya que en unas horas más volverá a la cancha para disputar la definición del dobles junto al boliviano Federico Zeballos, con quien buscará su segundo trofeo consecutivo ante el binomio conformado por el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el argentino Facundo Mena.