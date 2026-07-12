Soto no pudo cerrar con broche de oro y perdió la final del Challenger de Bogotá

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Matias Soto es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana,Paque Estadio Nacuonal de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El chileno poco pudo hacer para levantarse después de un desastroso primer set ante el colombiano Nicolás Mejía, perdiendo con claridad y dejando escapar lo que pudo ser el segundo título de su carrera en la categoría.

Una amarga jornada vivió este domingo el tenista nacional Matías Soto (296° del ranking ATP), quien perdió inapelablemente ante el colombiano Nicolás Mejía (165°) en la final del Challenger de Bogotá, lo que pudo ser su segundo título de su carrera en la categoría.

El chileno no estuvo fino en el comienzo del encuentro, lo cual fue aprovechado por el cafetalero para sacar una distancia que a la postre fue decisiva y se proclamó campeón tras ganar por parciales de 6-1 y 7-5 en una hora y 43 minutos.

El primer set fue casi un monólogo del dueño de casa, quien con dos quiebres llegó a estar 4-0 arriba en el marcador. El copiapino esbozó una tibia reacción con una ruptura en el sexto juego, pero el local recuperó de inmediato la diferencia y se impuso por 6-1.

Parecía que "Mati" se recuperaría en el segundo capítulo después de haber conseguido un rompimiento en el cuarto juego, pero Mejía le arrebató el servicio en el séptimo y undécimo game para dar vuelta el tanteador y sellar su triunfo.

Aunque el nortino no pudo replicar el título obtenido en marzo en el Challenger de Bucaramanga, corriendo la misma mala suerte que tuvo el 2024 en San Luis Potosí, Soto quedó con el consuelo de haber trepado hasta el puesto 249° del ranking en vivo, acercándose a pasos agigantados a la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.