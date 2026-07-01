Soto y Núñez quedaron eliminados en octavos de final del Challenger de Quito

Archivo - Chile.- Matías Soto sorteó un difícil debut y avanzó en el Challenger de Quito - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo
Santiago 1 Jul. (ATON) -
El copiapino sufrió una remontada y cayó frente al qualy colombiano Juan Sebastián Osorio, mientras que el rancagüino se inclinó frente al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida.
Jornada negra la de este miércoles para el tenis chileno en el Challenger de Quito, en Ecuador. Es que tanto Matías Soto (296° del ranking ATP) como Daniel Núñez (689°) fueron eliminados en los octavos de final del certamen.
Soto, segundo cabeza de serie, sufrió una remontada y cayó frente al colombiano Juan Sebastián Osorio (840°) por parciales de 4-6, 6-3 y 6-2, tras dos horas y 13 minutos de partido.
Con esto, el copiapino dejó pasar una buena oportunidad para seguir sumando puntos y trepar más posiciones en el ranking para intentar ingresar a la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.
En tanto, Núñez se inclinó frente al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (397°), octavo sembrado, por un categórico marcador de 6-2 y 6-0 en apenas 59 minutos.