Suazo y clásico ante el Betis: "Tenemos equipo para ir al derbi y ganarlo"

Santiago 25 Nov. (ATON) -

El lateral chileno del Sevilla lamentó la derrota sufrida ante el Espanyol, aunque se mostró ya enfocado en el clásico andaluz ante el equipo de Manuel Pellegrini.

El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo continúa con su irregularidad y el lunes cayó por 2-1 frente al Espanyol por la Liga.

Suazo, quien fue titular y dio la asistencia en el descuento del cuadro andaluz, lamentó la derrota, aunque se mostró ya enfocado en el derbi ante el Betis de Manuel Pellegrini.

"Me voy con mucha bronca, al igual que todos. Creo que hicimos un gran partido, pero esto se gana con goles. No pudimos concretar las ocasiones y el arquero de ellos también tuvo un gran partido. Tenemos que corregir esos detalles, porque ya nos han costado varios puntos", expresó el lateral nacional.

Consultado sobre el clásico sevillano, el ex Colo Colo sostuvo: "El fútbol es así, tiene estas cosas. Tenemos que crecer, mejorar. Creo que tenemos un gran equipo para ir al derbi en casa y ganarlo".

Consignar que el derbi entre el Sevilla y el Betis está programado para este domingo 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la 14° fecha de La Liga de España.