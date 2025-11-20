Suazo estaría casi listo para asumir en San Luis su primer desafío como DT

Futbol, San Luis vs Deportes Copiapo. Fecha 29, campeonato ascenso 2025. El jugador de San Luis, Humberto Suazo, durante el partido de primera division B contra Deportes Copiapo realizado en el estadio Lucio Farina de Quillota, Chile. 24/10/2025 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Nov.

Tras retirarse hace semanas del fútbol profesional, el ex goleador comenzaría su carrera como técnico en el equipo en el que colgó los botines.

Fue hace unas semanas que Humberto Suazo colgó definitivamente los botines en el fútbol profesional y tras una exitosa carrera.

Pero "Chupete" no dejará las canchas y seguirá ligado a la actividad. Es que en las últimas horas se dio a conocer que el ahora ex goleador se prepara para asumir su primer desafío como entrenador en San Luis de Quillota para tomar el cargo que dejó Fernando Guajardo.

"A sólo detalles se encuentra Humberto Suazo de ser el próximo director técnico de San Luis de Quillota. El cuarto goleador histórico del club es la primera opción de la dirigencia para el 2026", informó el medio local Soy Canario.

El citado medio añadió que "por estos días, Chupete ha trabajado junto a Paulo Vergnano, gerente deportivo, y otros personeros de la institución, evaluando las alternativas para conformar el plantel que representará a los quillotanos en el torneo de Ascenso el próximo año".

Consignar que Suazo ya venía siendo ayudante/jugador de Fernando Guajardo, el estratego que viene de salir de la banca del conjunto "canario".