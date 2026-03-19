Suazo habló sobre opción de Pellegrini en la Roja y chance de que siga Córdova

Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Gabriel Suazo es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Uruguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Mar. (ATON) -

El capitán de la Selección chilena anticipó los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía y se refirió al futuro de la banca del combinado nacional.

A fin de mes la Selección chilena disputará dos amistosos, frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, en Oceanía, por la fecha FIFA de marzo, los cuales serán sus primeros partidos tras los cotejos de fines de 2025 ante Rusia y Perú.

Uno que comenzó a palpitar loa encuentros fue el capitán del combinado nacional, Gabriel Suazo, quien en conversación con radio ADN expresó: "Conozco a varios jugadores, aunque no he visto muchos partidos de ambas selecciones. Eso ya llegará a su momento. Ahora estoy 100% enfocado en el partido contra Valencia, que es muy importante para nosotros, y después ya me tocará enfocarme en los partidos de la selección. Pero sí conozco a varios jugadores de ambas selecciones que juegan en Europa en los mejores clubes".

Además, el ex Colo Colo se refirió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini pueda convertirse en el futuro técnico de la Roja: "No tengo la oportunidad de conocerlo como persona, pero me imagino que debe ser una gran persona también. Para mí es un orgullo, como chileno, que haya un técnico triunfando en Europa. Él es uno de los que ha triunfado a lo largo de su carrera acá y que es renombrado en cualquier parte de donde va".

"Es algo que escapa totalmente de nuestras manos, pero es un técnico que a cualquier jugador, creo yo, le encantaría poder tenerlo. Ha estado en los mejores lugares del mundo, ha dirigido a los mejores jugadores y ha hecho historia en muchos lugares. Si algún día me toca que él tenga la posibilidad de dirigirme, para mí va a ser grandioso. Lo voy a aprovechar y voy a intentar aprender lo máximo de él", agregó.

En cuanto a la posibilidad de que Nicolás Córdova continúe en la banca, el jugador del Sevilla comentó: "Yo lo tuve en la selección Sub 20 y ahora en esta pasada por la adulta. Lo encuentro un técnico muy capacitado. Si bien en algunos lugares no ha tenido los resultados esperados, como en alguna selección menor, es un técnico que tiene mucho conocimiento. Y ese conocimiento se lo hace llegar de muy buena forma al jugador, que a veces es muy difícil. Yo sé que muchos técnicos tienen mucho conocimiento, estudian y viven para esto, pero que les es difícil llegar al jugador. Estamos muy felices del trabajo que está haciendo como interino, después no sabemos qué va a pasar de aquí al futuro".

"Yo no siento que haya ningún problema en que él siguiese. Si bien hemos jugado amistosos, con Uruguay en Eliminatorias hicimos un partido muy correcto y creo que deberíamos haberlo ganado. Con poco trabajo que llevamos con él, nos sentimos muy cómodos con la forma de jugar. Cada vez entendemos más lo que él quiere de cada uno de nosotros y eso es muy importante", añadió.