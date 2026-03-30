Suazo se molestó ante cuestionamientos tras caída ante Nueva Zelanda

Gabriel Suazo (c) de Chile durante el partido entre Nueva Zelanda y Chile, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el lunes 30 de
Santiago 30 Mar. (ATON) -
El capitán de la Selección chilena respaldó el juego del combinado nacional, pese a la contundente derrota sufrida ante los oceánicos en el último amistoso de la fecha FIFA de marzo.
La Selección chilena sufrió una goleada por 4-1 ante Nueva Zelanda en Oceanía, en el último amistoso de la fecha FIFA de marzo.
La Roja no dejó buenas sensaciones y el capitán, Gabriel Suazo, dio la cara en conferencia de prensa, donde respaldó el juego de los nacionales y se molestó ante los cuestionamientos.
Por ejemplo, cuando se le consultó sobre si fue un retroceso con esta contundente derrota, respondió: "Para nada, para nada. Sinceramente no siento que se retroceda nada. Simplemente se sigue creciendo. Si por cada derrota retrocedemos, estamos equivocados. Es decir, cada derrota a nosotros nos hace crecer, nos hace mirar los errores, nos hace seguir hacia adelante".
"Sinceramente creo que es complicado, con uno menos, crear ocasiones claras de gol ( ) Y eso creo que es importante, el tener la tranquilidad y que de afuera vengan comentarios, como el que acabas de decir tú, donde retrocedemos, donde se ve todo mal, nosotros sinceramente no los tomamos de esa forma. Nosotros vemos todo de una forma mucho más positiva, en donde estamos creciendo, estamos progresando, nos estamos conociendo. En donde momentos como hoy, que son difíciles, con uno menos, trabajarlo, si bien no fue el partido que esperábamos y es así. Hoy entregamos todo, dejamos todo lo que teníamos con uno menos, lamentablemente, y terminamos perdiendo 4-1 dando esa misma entrega, de esas mismas ganas de querer ir a buscarlo", añadió.
Por último, sobre la continuidad del interinato de Nicolás Córdova, sostuvo: "Sinceramente no nos afecta en absoluto, porque al final nosotros nos concentramos en lo que está en nuestras manos, ( ) con Nico nos estamos sintiendo muy cómodos en su idea de juego, estamos creyendo y estamos convencidos en lo que él nos entrega en herramientas para poder luego llevarlo al campo".