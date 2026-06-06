Suazo: "Podemos seguir compitiendo y llevar a la Selección a un próximo Mundial"

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 La Seleccion de Chile, es fotografiada, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Portugal disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: Zed - Zed Jameson /Photosport

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El capitán de la Selección chilena valoró el desempeño del combinado criollo en la caída ante Portugal, partido donde a su juicio "supimos competir".

Gabriel Suazo, capitán de la Selección chilena, destacó la actuación que tuvo la Roja a pesar de la derrota por 2-1 en el estadio Nacional do Jamor ante Portugal, serio candidato a ganar la Copa del Mundo.

Tras el compromiso, el lateral izquierdo afirmó que "supimos competir, es difícil quitarle el balón a un equipo como este. Estuvimos poco acertados con el balón. En el segundo tiempo tuvimos oportunidades".

Asimismo, el futbolista del Sevilla miró con optimismo el futuro del combinado criollo y remarcó que "podemos seguir compitiendo y llevar a la Selección a un próximo Mundial. Seguimos por un buen camino de trabajo a pesar de la derrota".

Respecto de la aparición de jóvenes en el elenco nacional, "Gabi" sostuvo que "estoy muy feliz de que los jugadores que se van sumando al proyecto, que vengan igual que en sus clubes, que tengan confianza. y lo demostraron, Agustín (Arce) y Felipe (Faúndez) hicieron un gran trabajo".

En el caso particular del debut del chileno-suizo Nils Reichmuth, el zaguero precisó que "es un nuevo compañero, no lo conocíamos, se sumó y creo que puede entregar mucho, tiene una calidad grande, habla español, se hace entender. A pesar de estar lejos, se le ha visto disfrutar del entrenamiento y la concentración".