"Qué sueño sería que Alexis llegara a jugar a la U, sería maravilloso"

Archivo - Chile.- Sevilla confirmó negociaciones con Alexis: "La intención es llegar a un acuerdo" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Jul. (ATON) -

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, se refirió a las especulaciones sobre el presunto interés que tendrían los universitarios por sumar al "Niño Maravilla".

En la previa del partido ante Audax Italiano de la Liga de Primera, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, rompió el silencio con respecto a los rumores de los últimos días sobre el interés que tendría Universidad de Chile por contratar al delantero nacional Alexis Sánchez.

En dialogo con los medios, la dirigenta indicó que "jamás voy a revelar si uno está en negociaciones con tal o cual jugador. Voy a sostener lo que cabe en el corazón de todos los que somos hinchas de la U: qué ganas, qué gusto y qué sueño sería que Alexis llegara a nuestro club. Sería maravilloso".

"Si se puede dar, bueno, se dará, y ustedes, para variar, serán los primeros en conocerlo. Si él tiene oportunidades en otros mercados, uno por cierto que lo respeta y esperará el momento para que pueda eventualmente terminar su carrera en Chile", agregó.

La mandamás del conjunto laico también se refirió a los problemas físicos que frenaron el fichaje del defensa uruguayo Valentín Gauthier. "Cuando se habla de exámenes médicos, uno no puede referirse a ellos. En nuestro país existe la Ley de Protección de los Derechos del Paciente y esa información nunca puede ser liberada, salvo por la propia persona. Eso no es solo respecto de Valentín, sino de todo el proceso que lleva adelante nuestro club", explicó.

En esa misma línea, sostuvo que "un jugador es jugador de Universidad de Chile solo cuando es oficializado ante ustedes. Antes de eso no se puede hablar de que un fichaje esté caído o no; simplemente, todavía no es jugador de la U".

Sobre la búsqueda de nuevas incorporaciones, la ex ministra de Estado aseguró que "confiamos en el trabajo que han realizado de manera muy coordinada Fernando Gago, la gerencia deportiva y la Secretaría Técnica. Existen plazos en este mercado de pases y los vamos cumpliendo según las necesidades del cuerpo técnico".

Por último, al ser consultada por la formalización del ex presidente del club, Michael Clark, en el marco del Caso Sartor, Pérez subrayó que "dejemos que las instituciones funcionen, que funcionen en el marco donde tienen que funcionar, que son los tribunales de justicia, y a nosotros permítannos trabajar en lo que nos corresponde, que es lo deportivo".