Sufre Coquimbo Unido: TAS ratificó sanción de un año a Rodrigo Holgado

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Concepcion Fecha 5, Liga de primera 2026. El jugador de Coquimbo Unido Rodrigo Holgado, es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 5 Mar. (ATON) -

El delantero del cuadro "pirata" fue suspendido por 12 meses por un escándalo en Malasia y no podrá disputar el Campeonato Nacional ni la Copa Libertadores con el conjunto aurinegro.

Coquimbo Unido sufrió un duro golpe. Es que este jueves el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la sanción de la FIFA contra Rodrigo Holgado, actual delantero del cuadro "pirata", de 12 meses de suspensión por falsificar documentos para representar a la selección de Malasia.

El ente rector del balompié planetario descubrió que la Federación de Malasia utilizó documentación manipulada para alinear a siete jugadores extranjeros en un partido contra Vietnam que se disputó el pasado 10 de junio de 2025, en donde Holgado marcó un gol.

Los jugadores sancionados apelaron al TAS para revertir el castigo, pero el Tribunal decidió mantener la suspensión de 12 meses, aunque aplicó una modificación respecto al fallo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

La determinación del TAS fue que los futbolistas sancionados, entre ellos Holgado, deberán cumplir una suspensión de 12 meses, pero solo para disputar partidos oficiales.

De esta manera, Coquimbo Unido no podrá contar con el atacante para el Campeonato Nacional y tampoco para su participación en la fase grupal de Copa Libertadores.