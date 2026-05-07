Tras superar la qualy, Garin debutó con gran triunfo en el main draw de Roma

Tenis, Juan Cerundolo vs Crisitan Garin El tenista Crisitan Garin de Chile celebrates el punto en contra de Juan Cerundolo de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 24/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 7 May. (ATON) -

El chileno derrotó en un apretado partido al argentino Juan Manuel Cerúndolo y se sumó a su compatriota Alejandro Tabilo en la segunda ronda del Masters 1000 italiano.

El Masters 1000 de Roma tiene a dos chilenos en segunda ronda de su cuadro principal. Es que al arrollador debut del miércoles de Alejandro Tabilo (35°), este jueves se sumó el de su compatriota Cristian Garin (104° del ranking ATP).

Tras superar la qualy, el "Tanque" se estrenó en el main draw con un apretado triunfo frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°) por parciales de 7-6 (2) y 7-5, tras dos horas y 14 minutos de partido.

El primer set fue bastante complicado para el nacional, porque tuvo que salvar tres bolas de break en el cuarto game y otra en el octavo. Después logró quebrar en el undécimo juego, pero en el siguiente no pudo abrochar con su envío, sufrió un rompimiento y todo se tuvo que definir el tiebreak. Sin embargo, en el desempate no sintió el golpe y jugó a gran nivel para adjudicárselo por un categórico 7-2.

En el segundo episodio, "Gago" zafó de tres bolas de quiebre en el tercer game, mientras que en el siguiente consiguió una ruptura tras una doble falta del trasandino para después colocarse 4-1 arriba. Sin embargo, en el séptimo juego no pudo sostener y su rival emparejó las acciones. En tanto, en el décimo desperdició dos match points con el saque de "Juanma", pero cuando parecía que nuevamente se iban a un tiebreak, el nacional quebró y en su quinto match point sentenció la victoria.

Con esto, Garin volvió a vencer al argentino tras hacerlo en febrero pasado en su estreno en el Chile Open. En segunda ronda del cuadro principal de Roma, tendrá el sábado, en horario por definir, un duro desafío ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23°), quien quedó libre en primera fase en su condición de cabeza de serie. Ante el hispano, le ganó el primer enfrentamiento, el 2020 en el ATP 250 de Santiago, mientras que perdió los dos últimos, en el estreno en el ATP 250 de Amberes 2021 y octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2023, ambos en pista dura.

Consignar que Tabilo jugará este viernes su duelo de segunda fase ante, curiosamente, Francisco Cerúndolo (27°), hermano de Juan Manuel.