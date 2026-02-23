El Superclásico resalta en programación de la 5° fecha del Campeonato Nacional

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 El jugador de Colo Colo Arturo Vidal, centro, disputa el balon contra Charles Aranguiz de Universidad de Chile durante el partido por la Supercopa 2025 disputado en el estadio Santa Laura en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 23 Feb. (ATON) -

El derbi entre el Cacique el cuadro azul, en el estadio Monumental, se robará todas las miradas de la quinta jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

El domingo terminó la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 y la acción del certamen de Primera División del fútbol chileno continuará este fin de semana con el desarrollo de la quinta jornada.

Todo arrancará este viernes 27 de febrero con el partido entre Cobresal y Deportes La Serena, a las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, mientras que más tarde, a las 20:30, Unión La Calera se medirá con Audax Italiano en el Nicolás Chahuán.

El sábado resalta el encuentro donde Huachipato, quien comparte el liderato con Colo Colo, visitará a Deportes Limache a las 18:00 en el Lucio Fariña de Quillota.

En tanto, el domingo 1 de marzo se robará todas las miradas el Superclásico entre el Cacique y Universidad de Chile a las 18:00 en el Monumental, mientras que todo se cerrará con el cotejo entre Ñublense y Universidad Católica, a las 20:30 en Chillán.

Esta es la programación completa de la quinta fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 27 DE FEBRERO

18:00 horas, Cobresal vs. Deportes La Serena, estadio El Cobre.20:30 horas, Unión La Calera vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 28 DE FEBRERO

12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.18:00 horas, Deportes Limache vs. Huachipato, estadio Lucio Fariña.20:30 horas, Palestino vs. O'Higgins, estadio Municipal de La Cisterna.

DOMINGO 1 DE MARZO

12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa.18:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental.20:30 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.