Surgen críticas en Ecuador hacia Carabalí por blooper en Copa Sudamericana

Futbol, Boston River vs OÕHigginsÊ Copa Sudamericana 2026. El jugador de Boston River Facundo Munoa, centro,ÊmarcaÊun gol contra OÕHigginsÊ durante el partido de la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana realizado en el estadio Centenario en - LEONARDO CARREO/FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 21 May. (ATON) -

Medios del país sudamericano hicieron eco del grosero error que cometió el portero de O'Higgins, quien entró en la prenómina de la Tricolor para el Mundial de 2026.

Omar Carabalí, portero de O'Higgins que fue incluido en la prenómina de Ecuador para la Copa del Mundo, empezó a ser cuestionado en el país del centro del mundo tras un grosero error en la derrota por 3-2 que sufrió el elenco rancagüino ante Boston River por Copa Sudamericana.

Corría el minuto 64 cuando el mediocampista Gastón Ramírez tomó desprevenido al guardameta con un potente zapatazo de larga distancia. El cancerbero ofreció una floja resistencia y el balón ingresó al arco, en una jugada que no pasó inadvertida en suelo ecuatoriano.

"El arquero, que está en la prelista de la Selección de Ecuador para el Mundial, tuvo un blooper increíble", apuntaron en Diario Olé.

En la publicación señalaron que "tras tener el visto bueno de volver a vestir la camiseta de La Tri (se había nacionalizado chileno), el portero fue tendencia este miércoles por un insólito error que cometió en le Copa Sudamericana".

"El remate del volante de Boston River fue con bastante potencia, pero su destino fueron las manos del arquero de O'Higgins. Sin embargo, el tricolor puso mal el cuerpo y en lugar de detener el remate, la pelota el rebotó y se metió en su arco", detallaron sobre la jugada.

Mucho más severo fue el portal Fútbol Ecuador, el cual no dudó en titular "Otro blooper de escándalo: La pifia monumental de Omar Carabalí que lo deja en ridículo en O Higgins".

Desde el citado medio expusieron que "aunque ya es elegible nuevamente para la Selección de Ecuador, las actuaciones de Omar Carabalí en las últimas semanas han dejado mucho que desear. Si bien puede ser del agrado de Sebastián Beccacece, sus constantes errores ponen en tela de duda sus condiciones y un hipotético llamado a la Tri".

Con respecto al gol que le anotó Ramírez, el sitio indicó que "esta falla, sumada a errores previos y a sus antiguas declaraciones donde juraba patriotismo a Chile, complican seriamente su viabilidad como tercer portero de Ecuador para el Mundial 2026. El panorama se vuelve aún más oscuro para Carabalí considerando que figuras como David Cabezas y Moisés Ramírez atraviesan presentes muy sólidos y competitivos".