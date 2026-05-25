Tabilo y Barrios bajaron, mientras que Garin y Jarry subieron en el ranking ATP

Archivo - Chile.- El ranking ATP de los chilenos tras el Masters 1000 de Indian Wells - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 25 May. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, bajó un puesto para ubicarse en el casillero 36°, mientras que Cristian Garin subió dos peldaños para situarse 114°. Consignar que ambos debutarán este martes en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

En tanto, Tomás Barrios, quien viene de caer en la qualy del major parisino, descendió un lugar, al 136°, mientras que Nciolás Jarry, quien lleva más de un mes sin jugar por lesión, subió del 182° al 180°.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa en la cima, mientras que el lesionado español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 14.750 puntos (0)2° Carlos Alcaraz (España) 11.960 (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 5.705 (0)4° Novak Djokovic (Serbia) 4.460 (0)5° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (+1)6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.050 (-1)7° Alex de Miñaur (Australia) 3.855 (+2)8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (-1)9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (-1)10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.320 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

36° Alejandro Tabilo 1.278 (-1)114° Cristian Garin 552 (+2)136° Tomás Barrios 450 (-1)180° Nicolás Jarry 326 (+2)300° Matías Soto 179 (-5)672° Nicolás Villalón 51 (-2)683° Daniel Núñez 49 (+2)716° Benjamín Torrealba 44 (+3)971° Bastián Malla 20 (-1)